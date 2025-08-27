يغادر اليوم إلى فرنسا.. المنتخب السعودي يلاقي فرنسا واليابان والبرتغال ودياً قبل المونديال

اختتم المنتخب الوطني تحت 17 عاما اليوم معسكره الإعدادي في محافظة الطائف، ضمن المرحلة الأولى من برنامج التحضير للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما 2025، المقرر إقامتها في دولة قطر.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأخيرة صباح اليوم تحت إشراف المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، وتنوّعت التدريبات بين الجوانب اللياقية والتكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على كامل مساحة الملعب.ويغادر المنتخب مساء اليوم إلى فرنسا، لإقامة معسكر إعدادي استعدادا للمشاركة في البطولة الودية الدولية التي ستُقام خلال الفترة من 3 سبتمبر حتى 8 سبتمبر، التي يلاقي خلالها منتخبات فرنسا، واليابان، والبرتغال.وضمّت قائمة الأخضر للمعسكر 24 لاعبا هم؛ وافي الأكلبي، عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، أبو بكر سعيد، أسامة الدغمة، عادل عياش، ناصر الفيحاني، عبدالعزيز عسيري، ياسر عوض، محمد المالكي، إبراهيم عزام، محمد الخلف، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، ثاري أحمد، ماهر طواشي، علي العيسى، عبدالله هزازي، الوليد العوفي، عبدالرحمن سفياني، صبري دهل، وليد علي، عبدالهادي مطري، مختار برناوي.