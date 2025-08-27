ينهي مدرب الهلال إنزاغي تحضيراته الفنية لمواجهة فريق الرياض الجمعة القادمة، الساعة 6:50 مساء، على ملعب المملكة أرينا، ضمن مباريات الجولة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري مناورة كروية لاعتماد الأسلوب الفني، والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب، ويسعى المدرب إنزاغي لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.وكان الفريق الهلالي أقام معسكراً في مدينة دونا شينجو الألمانية وخاض ثلاث مباريات ودية كسبها من أمام فريق بالينجن الألماني بنتيجة 6-1، وضد أراو السويسري 6- صفر، وأمام فريق فالدهوف مانهايم الألماني 3- 2، واختتم مبارياته الودية بمواجهة الفيحاء وانتصر برباعية نظيفة.وينتظر الفريق الهلالي ثلاث بطولات في الموسم الجديد (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا لأندية النخبة).