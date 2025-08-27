يضع مدرب النصر جيسوس اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة التعاون الجمعة القادمة الساعة 9:00 مساء في بريدة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري المدرب جيسوس مناورة كروية من أجل تطبيق الأسلوب الفني الذي سيواجه به الفريق التعاوني، واختيار العناصر الأساسية التي سيلعب بها المباراة المرتقبة، ويطمح في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، فيما يسعى مدرب التعاون شاموسكا لاعتماد النهج الفني والتشكيلة المناسبة التي سيخوض بها المباراة، والتي يتطلع من خلالها لتحقيق الانتصار، والظفر بالنقاط الثلاث.وكان الفريق النصراوي استعد لدوري روشن بإقامة معسكر في النمسا يوم 20 يوليو الماضي، وخاض مباراتين وديتين كسب الأولى أمام يوهان النمساوي 5-2، وفاز في الثانية على تولوز الفرنسي 2-1، وخسر الفريق النصراوي من أمام إستريلا دا أمادورا البرتغالي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي جرت بينهما في البرتغال، وكسب فريق ريو آفي البرتغالي برباعية نظيفة في البرتغال، كما خسر النصر لقاءه الودي الأخير أمام ألميريا الإسباني بنتيجة 2/ 3 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (الأحد) في ختام المعسكر الخارجي، وشارك الفريق النصراوي في كأس السوبر في هونغ كونغ وكسب لقاء (الكلاسيكو) أمام الاتحاد بنتيجة 1/2، وخسر المباراة النهائية ضد الأهلي بضربات الترجيح 5/3، بعد التعادل في الأشواط الأصلية 2/2.فيما أقام فريق التعاون معسكراً خارجياً في هولندا تحت إشراف المدرب شاموسكا، وخاض 4 مباريات ودية، الأولى أمام الأهلي القطري وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، والثانية ضد الدحيل القطري وخسرها بهدفين مقابل لا شيء، والثالثة أمام أولمبياكوس اليوناني وخسرها بنتيجة 2/1، والرابعة والأخيرة ضد الفيحاء وانتهى اللقاء بفوز التعاون بهدف مقابل لا شيء، سجله اللاعب سلطان مندش.