أكدت إدارة نادي ‏الشباب أن الأخبار المتداولة حول وجود نية لبيع عقد اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لا أساس لها من الصحة بتاتا، ويعتبر اللاعب أحد الركائز الأساسية للفريق، والإدارة حريصة على استمراره.كما دعت الإدارة الشبابية الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب الشائعات والالتفات لهذه الأخبار، مؤكدة عملها على توفير كل ما يلزم لتعزيز استقرار الفريق الأول لكرة القدم وتدعيم صفوفه بما يلبي تطلعات جماهيره.يذكر أن اللاعب كاراسكو انضم لنادي الشباب في سبتمبر 2023 بعقد لمدة ثلاثة مواسم قادما من نادي اتليتيكو مدريد الاسباني، ومضى من عقده الحالي موسمين وتبقى موسم واحد.