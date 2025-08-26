تعود بعثة فريق الوحدة الخميس القادم إلى مدينة جدة بعد نهاية المعسكر في تركيا والذي استمر ثلاثة أسابيع، وخسر الفرسان مباراتين وديتين الأولى أمام القادسية الكويتي 4/1 والثانية أمام المحرق البحريني 3/2. واطمأن المدرب سييرا على إمكانيات جميع اللاعبين واختيار التشكيل المناسب لمواجهة فريق العلا يوم السبت 13 سبتمبر القادم على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري يلو، وقد وضع المدرب سييرا خطة إعداد محلية تبدأ السبت القادم بتدريبات محلية على ملعب النادي، وخوض لقاء ودي أخير مع أحد الفرق المحلية. ويهدف المدرب سييرا قبل انطلاقة دوري يلو لرفع لياقة اللاعبين وخلق المزيد من الانسجام بين كافة العناصر ورفع الحالة المعنوية، خصوصا أن غالبية العناصر الحالية انضمت للفريق من أندية دوري يلو، وكذلك العناصر الأجنبية بعد أن تم تسريح لاعبي الفريق الوحداوي الذي شارك في الموسم الماضي بدوري روشن ببيع عقودهم أو إعارتهم حتى نهاية الموسم القادم، إذ يواجه المدرب سييرا عقبة في كيفية خلق انسجام بين جميع عناصر الفريق الحالي وإعداده بشكل ملائم يكون على قدر كبير من الجاهزية للموسم الجديد الذي سيكون من خلاله التنافس قوي بين أندية دوري يلو من أجل الصعود لدوري روشن.