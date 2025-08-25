أبدى النجم هتان باهبري المنضم لصفوف فريق الخلود سعادته بالانضمام لناد طموح، ويتطلع لتقديم كل ما يملك من قدرات فنية، ومتحمس لخوض التجربة الاحترافية الجديدة، متمنياً أن تحمل الكثير من النجاح والتطور، وإسعاد جماهير النادي، مقدماً شكره لوكيل أعماله على دعمه ومساهمته في التوقيع مع نادي الخلود لعقد احترافي لمدة موسم رياضي واحد.ويعتبر نادي الخلود المحطة الاحترافية السادسة في مشواره الكروي الذي كانت بدايته مع الاتحاد الذي حقق معه كأس الملك، والهلال الذي حصد معه العديد من البطولات المحلية والقارية، وشارك في كأس العالم للأندية، إلى جانب تمثيله أندية الشباب والتعاون والخليج. وشارك مع المنتخب السعودي في بطولتي كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، وبطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.من جانب آخر، يواصل فريق الخلود بقيادة المدرب ديس باكينغهام تحضيراته الفنية لمواجهة الاتفاق بالدمام (الخميس) القادم الساعة 9:00 مساءً ضمن مباريات الجولة الأولى في دوري روشن، وسيجري المدرب مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني والعناصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الاتفاق القادمة بالدوري.وكان فريق الخلود أقام معسكرا إعدادياً في تركيا حرص من خلاله باكينغهام على تجهيز الفريق لمنافسات الموسم الرياضي الجديد الذي سيخوض خلاله بطولتي (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك). وكسب الخلود المباراتين الوديتين اللتين خاضهما في معسكر تركيا، الأولى أمام شبيبة القبائل 0/2، والثانية ضد فتحية سبور 0/3، وخاض مباراة ودية أمام فريق التعاون انتهت بفوز الخلود 1/2.