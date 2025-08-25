ينتظر الاتحاديون عودة حارس مرمى الفريق بريدراغ رايكوفيتش للمشاركة في المباريات في شهر سبتمبر القادم، وتحديدا قبل مواجهة «الكلاسيكو» أمام فريق النصر (الجمعة) 20 سبتمبر القادم، الساعة 9:00 مساء بجدة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ويواصل الحارس رايكوفيتش برنامجه التأهيلي عقب أن أجرى عملية جراحية ناجحة في بداية شهر يونيو الماضي، وذلك في مدينة توركو الفنلندية، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة نصف نهائي كأس الملك أمام نادي الشباب، ويعتبر رايكوفيتش أحد العناصر الرئيسية في خارطة الفريق الاتحادي، وساهم بقوة في تحقيق العميد لبطولتي دوري روشن وكأس الملك في الموسم الماضي، وانضم رايكوفيتش لنادي الاتحاد في مطلع أغسطس 2024 قادماً من ريال مايوركا الإسباني بعقد لمدة 4 مواسم مضى منها موسم واحد.من جانب آخر، يواصل الفريق الاتحادي تحضيراته الفنية لمواجهة الأخدود (السبت) القادم في نجران، الساعة 9:00 مساء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يسعى المدرب لوران بلان لتجهيز الفريق فنيا للقاء الأخدود القادم من خلال إجراء مناورات كروية مكثفة من أجل اعتماد الأسلوب الفني والتشكيلة المناسبة، ويطمح بلان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.