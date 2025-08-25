من المنتظر أن يعلن مدرب المنتخب السعودي رينارد الأسبوع الحالي قائمة لاعبي «الأخضر» الذين سينضمون للمعسكر الخارجي في التشيك بداية سبتمبر القادم، خلال أيام «الفيفا»، إذ يخوض منتخبنا الوطني مواجهتين وديتين، الأولى أمام مقدونيا الخميس 4 سبتمبر القادم الساعة 6:00 مساء على استاد فيكتوريا زيزكوف، والثانية ضد التشيك، الإثنين 8 من الشهر ذاته 8:15 مساء، على ملعب مالتشوفيسكا في هرادتس كرالوفة بالتشيك، ضمن البرنامج التحضيري لمباراتي «الأخضر» اللتين ستقامان على ملعب الإنماء بجدة أمام منتخب إندونيسيا الأربعاء 8 أكتوبر القادم الساعة 8:15 مساء، وضد العراق يوم الثلاثاء 14 من الشهر ذاته الساعة 10:30 مساء، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك).هذا وستغادر بعثة «الأخضر» ظهر الأحد القادم مطار الملك خالد الدولي في الرياض متوجهة إلى جمهورية التشيك للانخراط في معسكر خارجي، استعدادًا لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الثانية للملحق الآسيوي المؤهل للمونديال القادم مع العراق وإندونيسيا، في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وعمان.وتتنافس المنتخبات الستة على بطاقتين للتأهل مباشرة للمونديال، إلى جانب المنتخبات الستة التي سبق لها أن خطفت بطاقات التأهل المباشر في تصفيات الدور السابق، وستكون بطاقة التأهل للمنتخب «المتصدر» عن كل مجموعة، في حين سيتأهل المنتخب الذي يحتل المركز الثاني في كل مجموعة لخوض مباراة إقصائية، ثم الفائز يواصل رحلته من خلال الملحق العالمي.يذكر أن المنتخبات الآسيوية التي ضمنت التأهل لكأس العالم 2026 مباشرة هي اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وإيران، والأردن، وأوزبكستان.