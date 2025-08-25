شافيز جونيور خارج السجن.. هل يعود إلى حلبة الملاكمة أم تنتهي مسيرته؟

أُطلق سراح الملاكم المكسيكي الشهير خوليو سيزار شافيز جونيور، البالغ من العمر 39 عامًا، من سجن في شمال المكسيك، بعد أن قضى فترة احتجاز قصيرة عقب ترحيله من الولايات المتحدة.

يأتي الإفراج عنه بعد يوم من جلسة استماع في مدينة هيرموسيو بولاية سونورا، حيث قرر القاضي إنريكي هيرنانديز ميراندا، أن يُسمح لشافيز جونيور بمواصلة إجراءاته القانونية خارج الحجز، مع منعه من مغادرة المكسيك خلال فترة التحقيق التي ستستمر ثلاثة أشهر إضافية.

ووفقًا لمحامي شافيز، روبين فرناندو بنيتيز، الذي تحدث لوسائل إعلام محلية، فإن الادعاء العام المكسيكي يفتقر إلى أدلة كافية تدعم التهم الموجهة إلى موكله، والتي تشمل التورط مع كارتل السينالوا في أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة.

ووصف بنيتيز هذه الادعاءات بأنها تكهنات وأساطير حضرية، مؤكدًا أن شافيز سيمتثل للقيود القضائية المفروضة، بما في ذلك حظر السفر.

وأشار تقرير لصحيفة «لا خورنادا» المكسيكية إلى أن شافيز جونيور عاد إلى منزله ليكون مع عائلته بعد إطلاق سراحه.

وتم توقيف شافيز في الولايات المتحدة في يوليو 2025 بتهم تتعلق بتجاوز مدة تأشيرته وتقديم معلومات غير دقيقة في طلب الحصول على البطاقة الخضراء.

كما جاء توقيفه بعد أيام من مباراة ملاكمة بارزة خسرها أمام المؤثر الأمريكي الذي تحول إلى ملاكم، جيك بول، في لوس أنجلوس، وبعد ترحيله في 19 أغسطس، سلمته السلطات الأمريكية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في ولاية سونورا، حيث نُقل إلى مركز إعادة التأهيل الاجتماعي الاتحادي في هيرموسيو.

القضية جزء من تحقيق واسع بدأته النيابة المكسيكية في عام 2019 ضد كارتل السينالوا، بناءً على شكوى قدمتها السلطات الأمريكية تتعلق بالجريمة المنظمة، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر والمخدرات.

وتشمل التحقيقات 13 شخصًا، من بينهم أوفيديو غوزمان لوبيز، نجل زعيم الكارتل المسجون خواكين إل تشابو غوزمان.

وكانت السلطات المكسيكية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق شافيز جونيور منذ عام 2023، لكن تواجده المستمر في الولايات المتحدة حال دون تنفيذها حتى ترحيله.

وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، في يوليو أن شافيز مطلوب بتهم تتعلق بالجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة، مشيرة إلى توقعها بمحاكمته في المكسيك بعد ترحيله.

وفي حالة إدانته، قد يواجه شافيز عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 4 إلى 8 سنوات، وفقًا لمحاميه.

شافيز جونيور، نجل أسطورة الملاكمة المكسيكية خوليو سيزار شافيز، عاش مسيرة مهنية تخللتها فضائح متعددة، بما في ذلك صراعات مع إدمان المخدرات وتوقيفات سابقة.

ففي عام 2012، أُدين بقيادة السيارة تحت تأثير الكحول في لوس أنجلوس وحُكم عليه بالسجن 13 يومًا، كما أُوقف في عام 2024 بتهمة حيازة أسلحة، حيث عثرت الشرطة على بندقيتين بحوزته، وأُفرج عنه بعد دفع كفالة قدرها 50 ألف دولار بشرط خضوعه لعلاج الإدمان.

تأتي هذه القضية في ظل ضغوط متزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على المكسيك لمكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك إلغاء تأشيرات شخصيات مكسيكية بارزة وتكثيف عمليات الترحيل.