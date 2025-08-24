ترأس نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في الرياض اليوم (الأحد) الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية للدورة التي ستحتضنها الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر القادم، وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.وشهد الاجتماع، الذي حضره عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالله بن فهد، ومساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، متابعة التحضيرات والجاهزية لاستضافة الحدث المرتقب، كما اطّلع أعضاء اللجنة التنسيقية وأعضاء اللجنة العليا المنظمة على آخر التحضيرات المتعلقة بانطلاق النسخة السادسة. وجددت اللجنة المنظمة تأكيد التزام المملكة بتنظيم نسخة استثنائية وتجربة متكاملة لجميع الوفود المشاركة.وتناول جدول أعمال الاجتماع استعراض الركائز الأساسية لتنظيم الحدث، ومناقشة المستجدات الخاصة بتجهيز الملاعب والصالات التي ستستضيف منافسات الدورة البالغ عددها 23 رياضة مختلفة، إضافة إلى خطة التنظيم واستقبال الوفود، وتفاصيل البث المباشر للمنافسات، ومعايير الخدمات المقدمة للوفود الرياضية والإعلاميين القادمين إلى العاصمة الرياض.يُذكر أن اللجنة العليا المنظمة للدورة تضم الأمير فهد بن جلوي رئيساً، وعضوية كل من نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، وعبدالعزيز بن أحمد باعشن، وثامر بن أسلم باسنبل، وسلمان بن فهد بن جلي، كما تضم اللجنة التنسيقية للدورة السيدة كونول نورلايفا من أذربيجان رئيسةً، وعضوية كل من: اللواء إدريس دوكوني من تشاد، وسعيد عبدالغفار من الإمارات، وفارس الكوهجي من البحرين، وأوبيك كاسيموف من أوزبكستان.