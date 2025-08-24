عادت بعثة فريق النصر صباح الأحد، إلى الرياض قادمة من الصين، عقب مشاركته في كأس السوبر السعودي الذي توج به الأهلي بركلات الترجيح أمام النصر.وسيعاود الفريق تدريباته يوم الثلاثاء، تحضيراً لانطلاق مشواره في دوري روشن للمحترفين، حيث يلاقي التعاون في بريدة مساء الجمعة القادمة.وبحسب معلومات حصلت عليها «عكاظ» من مصادرها الخاصة، فإن مدرب الفريق جيسوس بدأ في إعادة ترتيب ملف حراسة المرمى، وسط ترجيحات بإمكانية إعارة الحارس البرازيلي بينتو، والاعتماد على الحارس الدولي نواف العقيدي في الفترة القادمة، مع بحث الإدارة عن بديل أجنبي في مركز المحور.وأكدت المصادر أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس سيعقد اجتماعاً مع الجهاز الإداري لنادي النصر لعرض متطلبات المرحلة القادمة خلال منافسات الفريق على بطولات الموسم الرياضي الجديد.