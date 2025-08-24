طالب مدرب النصر جيسوس لاعبي فريقه بطي صفحة خسارة كأس السوبر السعودي أمام فريق الأهلي بضربات الترجيح 5/3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2 - 2) في المباراة التي أقيمت على استاد هونغ كونغ الدولي، والعودة لتدريبات استعداداً لمواجهة فريق التعاون الجمعة القادمة الساعة 9:00 مساء في بريدة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين. ويسعى المدرب جيسوس لتجهيز فريقه فنياً للقاء القادم، إذ سيكثف المناورات الكروية من أجل تطبيق اللاعبين الأسلوب الفني الذي سينتهجه والاستقرار على التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها المباراة المرتقبة.يذكر أن النجم البرتغالي قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو رفض الاستسلام للحزن، وأصر على تحفيز زملائه قبل الصعود إلى المنصة لاستلام الميداليات الفضية.وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي، قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، ليواصل «الدون» ابتعاده عن التتويج بالألقاب الرسمية مع «العالمي».ورصدت عدسات الكاميرات لحظة مؤثرة لرونالدو وهو يشير لزملائه برفع رؤوسهم، في رسالة دعم واضحة رغم مرارة الخسارة، بعدما كان الفريق النصراوي قريباً من إحراز أول ألقابه هذا الموسم، والتركيز على البطولات الثلاث المتبقية محلياً (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا 2).انفوجرافيكالجمعة 2025/8/29النصر - التعاون9:00 مساء