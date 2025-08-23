يستضيف فريق أرسنال نظيره ليدز يونايتد مساء اليوم (السبت)، عند الساعة 7:30م، وتسبق هذه المباراة 3 مواجهات تقام عند تمام الساعة الخامسة مساءً، إذ يستضيف برينتفورد نظيره استون فيلا، ويلتقي بورنموث بفريق وولفرهامبتون، فيما يلعب بيرنلي مع ضيفه سندرلاند، وذلك في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.يدخل فريق أرسنال لقاءه أمام ضيفه ليدز يونايتد بمعنويات عالية بعد فوزه في القمة الأولى هذا الموسم على مانشستر يونايتد 1/ 0، في الجولة الأولى، ويتسلح أرسنال بملعبه وجماهيره في ملعب «الإمارات» لتحقيق فوزه الثاني على التوالي والمنافسة على صدارة الدوري الممتاز.فيما يطمح الضيف فريق ليدز يونايتد، ثالث الصاعدين من الدرجة الأولى، للخروج بنتيجة إيجابية لمواصلة انطلاقته في الدوري الممتاز بعد فوزه في الجولة الأولى على إيفرتون بهدف دون مقابل جاء عن طريق لوكاس نميتشا من نقطة الجزاء.ويأمل ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، في تحقيق فوز جديد، يعزز من معنويات الفريق قبل مواجهة من العيار الثقيل أمام ليفربول على ملعبه «آنفيلد» في قمة الجولة الثالثة، يوم 31 أغسطس الجاري.وفي المواجهات الأخرى، يلعب بورنموث مع ضيفه وولفرهامبتون ويسعى كل منهما لحصد أولى نقاطه في الموسم بعد أن خسرا في الجولة الأولى وبنتائج ثقيلة، إذ خسر بورنموث من مضيفه ليفربول حامل اللقب بنتيجة 2/ 4، فيما خسر وولفرهامبتون من ضيفه مانشستر سيتي برباعية نظيفة.كما يلتقي بيرنلي بضيفه سندرلاند، ويسعى بيرنلي لتعويض خسارة الجولة الأولى من أمام توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة، فيما يطمح سندرلاند لمواصلة انطلاقته بعد فوزه على وست هام بثلاثة أهداف دون مقابل.يستضيف برنتفورد نظيره أستون فيلا في لقاء يبحث فيه كل منهما لزيادة الغلة النقطية بعد أن تعادلا في الجولة الأولى، إذ تعادل برينتفورد مع وولفرهامبتون بهدف لكل منهما، فيما تعادل استون فيلا مع نيوكاسل يونايتد بدون أهداف.