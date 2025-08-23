تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية نحو استاد الاتحاد عند الساعة 2:30 من ظهر اليوم (السبت)، لمتابعة المواجهة المرتقبة والتي تجمع مانشستر سيتي بضيفه توتنهام هوتسبير ضمن لقاءات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد بداية قوية في الجولة الأولى، حيث فاز السيتي خارج ملعبه على وولفرهامبتون بنتيجة 4/ 0 في مباراة تألق خلالها النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، ولاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز، المنضم من ميلان الإيطالي هذا الصيف. أما توتنهام، فقد فاز على بيرنلي 3/ 0، ويأمل في الاستفادة من صحوة مهاجمه البرازيلي، ريتشارليسون، الذي سجل ثنائية في المباراة الأولى، وأيضا الجناح الغاني محمد قدوس، للخروج بنتيجة إيجابية أمام كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي يطمع في فوز ثان على التوالي، بأول اختبار قوي لفريقه هذا العام، ورد الاعتبار من توتنهام الذي أطاح به من كأس الرابطة في الموسم الماضي، حيث كانت هذه الخسارة بوابة دخول مانشستر سيتي في دوامة من النتائج السلبية، انتهت بخسارته كل البطولات.وأكد بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بأن اللاعبين رودوري وفيل فودين جاهزان للقاء اليوم أمام توتنهام، حيث قال: «رودري وفيل في المباراة الماضية كانا خارج القائمة فقط بسبب قلة التدريبات والإيقاع، ولم يسافرا إلى باليرمو، لم يكونا جاهزين للعب 90 دقيقة ضد وولفرهامبتون، لكنهما كانا جاهزين والآن هما جاهزان لمباراة توتنهام».