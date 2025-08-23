يتطلع فريق برشلونة إلى مواصلة بدايته القوية في الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ يبحث عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على مضيفه ليفانتي اليوم (السبت)، فيما يستضيف اتلتيكو مدريد نظيره إلتشي وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية للمسابقة.يدخل فريق برشلونة لقاءه أمام مضيفه ليفانتي بعد أن استهل الموسم بتحقيق فوز كبير على مضيفه ريال مايوركا بثلاثية نظيفة، وسيكون مرشحاً للفوز على ليفانتي في هذه المباراة نظراً لفارق الإمكانات بين الفريقين، حيث يدخل برشلونة هذا اللقاء بثقة كبيرة بعدما توّج بلقب الدوري في الموسم الماضي، كما أنه يملك الكثير من النجوم البارزين، يأتي في مقدمتهم لامين يامال وفيران توريس ورافينيا، بالإضافة إلى النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد المنضم حديثاً للفريق.ورغم أن برشلونة يدخل اللقاء وهو يفتقد لجهود أحد أبرز نجومه، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يملك هانسي فليك، المدير الفني، الكثير من الخيارات الهجومية التي يمكنها أن تحسم اللقاء، مثل يامال وتوريس ورافينيا، وهو ما ظهر بوضوح في مباراة مايوركا.ويقف التاريخ إلى جانب برشلونة في مواجهاته مع ليفانتي، حيث حقق الفوز في سبعة لقاءات وخسر في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة في آخر عشرة لقاءات جمعت بينهما.وفي المقابل، يدخل فريق ليفانتي المباراة رافعاً راية التحدي بحثاً عن تحقيق مفاجأة وتحقيق الفوز من أجل استعادة توازنه في المسابقة، خصوصاً بعد خسارته في الجولة الأولى أمام ديبورتيفو ألافيس 2/ 1.ورغم الخسارة إلا أن فريق ليفانتي قدم عرضاً قوياً في مواجهة ألافيس وكان قريباً من الخروج بنقطة لولا تلقيه هدفاً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ناهول تاناليا، لاعب ألافيس. ويهدف ليفانتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أمام ضيفه برشلونة من أجل استعادة الثقة لا سيما وأن هذا هو الموسم الأول للفريق في دوري الدرجة الأولى بعدما خاض آخر ثلاثة أعوام في دوري الدرجة الثانية.وفي اللقاء الآخر، يسعى فريق أتلتيكو مدريد، الذي كان منافساً على اللقب الموسم الماضي في أغلب فترات الدوري، لاستعادة توازنه في المسابقة، عندما يستضيف نظيره إلتشي.واستهل أتلتيكو مبارياته في الدوري بالخسارة أمام إسبانيول 2/1، لذلك سيسعى دييغو سيميوني، المدير الفني، للبحث بكل قوته عن الفوز على إلتشي من أجل إعادة الفريق للمسار الصحيح، ولكن مهمة أتلتيكو لن تكون سهلة، لا سيما وأن إلتشي سيسعى هو الآخر لتحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، بعدما تعادل مع ريال بيتيس 1/ 1 في الجولة الأولى.