انتصر فريق تشلسي على مضيفه وست هام في ريمونتادا مثيرة وبخماسية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب لندن الأولمبي في انطلاقة لقاءات الجولة للدوري الإنجليزي الممتاز.شهد اللقاء تقدم وست هام بهدف مبكر عن طريق لوكاس باكيتا (د: 6) وتكمن تشلسي من العودة للقاء عن طريق لاعبه جواو بيدرو (د: 15)، وعاد وست هام للتقدم مجدداً عن طريق نيكلاس فولكروج ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود نيكلاس في موقع التسلل، وتمكن تشلسي من إضافة الهدف الثاني والتقدم في المباراة عن طريق بيدرو نيتو (د: 23)، وسط احتجاجات من لاعبي وست هام لوجود خطأ قبيل الهدف، ومن ثم أحرز تشلسي الهدف الثالث عن طريق إنزو فرنانديز (د: 34).واستمر تفوق تشلسي رغم التبديلين اللذين أجراهما مدرب وست هام السيد جراهام بوتر بين شوطي اللقاء بإشراك كالوم ويلسون وفريدي بوتس إذ سجل مويسيس كايسيدو الهدف الرابع (د: 54)، وبعد أربع دقائق فقط استطاع تريفوه تشالوباه من تسجيل الهدف الخامس لتشلسي (د: 58)، وبعد ضمان النتيجة أجرى مدرب تشلسي السيد إنزو ماريسكا 4 تبديلات دفعة واحدة واستمرت النتيجة كما هي عليه إلى أن أعلن الحكم مايكل اوليفر عن نهاية اللقاء بفوز تشلسي بخمسة أهداف مقابل هدف.وبهذه النتيجة يحقق تشلسي أول فوز له في الدوري لهذا الموسم ويصل للنقطة الرابعة متصدراً جدول الترتيب مؤقتاً، فيما تلقى وست هام الخسارة الثانية وتجمد رصيده بدون أهداف ويتذيل جدول الترتيب، وسيستضيف تشلسي في الجولة القادمة نظيره فولهام، فيما يحل وست هام ضيفاً على نوتنجهام فورست.