أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن اللاعبين فيل فودين، ورودري، إضافة للحارس البرازيلي إيدرسون سيكونون متاحين لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام توتنهام، التي ستقام غداً (السبت) على ملعب السيتي، وهي أول مباراة له على أرضه وبين جماهيره لهذا الموسم.وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «رودري وفيل في المباراة الماضية كانا خارج القائمة فقط بسبب قلة التدريبات والإيقاع، ولم يسافرا إلى باليرمو، لم يكونا جاهزين للعب 90 دقيقة ضد وولفرهامبتون، لكنهما كانا جاهزين والآن هما جاهزان لمباراة الغد».وشهد الفوز في ملعب مولينو مشاركة لاعب الأكاديمية السابق جيمس ترافورد لأول مرة بقميص السيتي، بعد غياب إيدرسون بسبب المرض، وأكد غوارديولا أن الحارس البرازيلي بات لائقًا للعب، وسيتخذ قراره بشأن من سيحرس المرمى بعد التدريب. وأشار المدرب بيب إلى إمكانية مشاركته كحارس أساسي، حيث قال: «سنقرر غداً أو الليلة بعد العشاء، سعيد لأننا نعرف أن اللاعب الجديد يجلب طاقة جديدة، من الصعب التغيير، الأفكار الجديدة واللاعبون هم الشيء نفسه، وجيمس يجلب الشباب والرغبة في اللعب للنادي الذي وُلد ونشأ فيه، سعيد بالأداء، هي فقط المباراة الأولى، يجب أن نكون مستمرين ونلعب ونكون أفضل ضد توتنهام، وبعدها نعم».ومع ذلك، أكد المدرب أن الثنائي الكرواتي جفارديول وماتيو كوفاسيتش سيظلان خارج القائمة، إلى جانب سافينيو.