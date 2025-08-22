توقع مدرب نيوكاسل يونايتد إدي هاو أن تشهد مواجهة فريقه أمام ليفربول (الاثنين) في سانت جيمس بارك في أول مباراة له على أرضه في هذا الموسم أجواء مثيرة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم (الجمعة) لهذه المباراة.وأكد المدرب هاو أن نيوكاسل يونايتد سيخوض المباراة ضد الريدز من دون ألكسندر إيساك مرة أخرى، ويتوقع «عرضًا حماسيًا للغاية» من جماهير نيوكاسل التي تتطلع إلى تحقيق أول فوز لها هذا الموسم.وعن مباراة الاثنين وجماهير سانت جيمس بارك قال: «المباراة الأولى على أرضنا دائمًا ما تكون مثيرة. تحت الأضواء، المباريات المسائية دائمًا ما تكون مميزة بالنسبة لنا، ولا شك لدي في أن هذا سيكون عرضًا حماسيًا للغاية من جماهيرنا. علينا الاستفادة من ذلك، ولكن دون تهور. علينا التركيز وتنفيذ خطتنا، ولكن الاستفادة من طاقة الجماهير ستكون أمرًا حيويًا بالنسبة لنا».وعن اللاعب الجديد جاكوب رامزي وإمكانية ظهوره لأول مرة، قال: «سيكون جاهزًا للعب ولا تزال أمامنا تدريبات قبل المباراة، لكنه في حالة جيدة وقد أظهر أداءً رائعًا في أول يومين له، إنه جيد جدًا من الناحية الفنية، وذكي جدًا، وأعتقد أنه سيضيف الكثير للفريق. لديه صفات مميزة».وعن اللاعب أنتوني غوردون وسرعة التكيف ودوره المركزي ضد أستون فيلا في المواجهة الماضية قال: «لقد أدى ما يكفي ليقوم بعمله بشكل جيد للغاية للفريق. لا أمانع في إشراكه عدة مرات سواء كلاعب أساسي أو بديل. إنه يلعب بشكل مختلف عن المهاجمين الآخرين، لكن هذا يمكن أن يكون أمرًا إيجابيًا، ولديه سرعة مذهلة، وأخلاقيات عمل جيدة للغاية، وقد سجل أهدافًا. أعتقد أنه لعب بشكل جيد للغاية الأسبوع الماضي في العديد من مراحل المباراة».وحول شراكة لاعبي خط الوسط فابيان شار ودان بيرن، وخياراته الدفاعية الأخرى قال المدرب هاو: «كان فابيان ودان ممتازين ضد أستون فيلا، في الدفاع والقيادة والتنظيم، والتأكد من تركيزنا طوال المباراة. كان من السهل جدًا أن يكلفنا خطأ واحد الكثير. أعتقد أننا كنا جيدين جدًا في هذا الصدد».واختتم المدرب حديثه قائلاً: «سفين ومالك وجمال لاعبون ممتازون بشكل فردي وسيقدمون لنا الكثير هذا العام، ولكن عندما لا تكون في الفريق عليك أن تتحلى بالصبر وتتدرب جيدًا حتى تتمكن من اغتنام الفرصة عندما تسنح لك».