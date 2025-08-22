يفكّر نادي نوتنغهام فورست في إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو من منصبه، رغم البداية القوية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على برينتفورد بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن إدارة نوتنغهام تدرس جدّياً قرار الإقالة، على خلفية انتقادات نونو لسياسة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان سانتو قد صرّح لشبكة «سكاي سبورتس» قبل أسبوع قائلاً: «خططنا في الميركاتو الصيفي لم تنجح، وتحضيراتنا لم تكن مثالية، لا نعرف حتى الآن الشكل النهائي لتشكيلتنا، وهناك لاعبون يتدربون معنا وهم يعلمون أنهم سيرحلون على سبيل الإعارة، لدينا مشكلة كبيرة».

ويستعد نوتنغهام لمواجهة كريستال بالاس، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.