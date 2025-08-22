أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم (الجمعة)، تجديد عقد مدافعه البرتغالي روبن دياز لمدة 4 سنوات.

وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «وقّع روبن دياز عقداً جديداً لمدة 4 سنوات ليؤكد التزامه بمستقبله مع مانشستر سيتي».

وأضاف: «المدافع كان جزءاً أساسياً من نجاحاتنا الأخيرة، وهذا الاتفاق الجديد سيبقيه في النادي حتى صيف عام 2029».

وانضم دياز إلى مانشستر سيتي في سبتمبر 2020 قادماً من نادي طفولته بنفيكا، ومنذ ذلك الحين أصبح صخرة في قلب الفريق السماوي.

خاض المدافع البرتغالي أكثر من 200 مباراة مع مانشستر سيتي، وحقق 10 ألقاب خلال مواسمه الخمسة في ملعب «الاتحاد»، من بينها 4 ألقاب للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.