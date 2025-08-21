أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان معارضتها إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال بالدوري الإسباني في ميامي بالولايات المتحدة الامريكية، في بيان رسمي أصدرته مساء اليوم (الخميس). وجاء نص البيان: «رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان بدعم من قادة الأندية تعترض على إقامة مباريات الليغا خارج إسبانيا.. اجتمعت رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان وجميع قادة أندية الدرجة الأولى مساء الخميس لتقييم الطلب الذي أعلن عنه الاتحاد الإسباني في 11 أغسطس، والمتعلق برفع مقترح إلى اليويفا والفيفا لإقامة مباراة من مباريات الدوري في الموسم الحالي خارج الأراضي الإسبانية. طلبت الرابطة من الليغا تقريراً وصفياً يحتوي جميع التفاصيل من أجل إطلاع اللاعبين ومعرفة آرائهم، لكن من ردها، نفت الرابطة أي مسؤولية عن تقديم الخطة مسبقاً، واكتفت بالتعهد فقط بإبلاغهم بتطور عملية الحصول على التصاريح.أمام هذا الموقف نرى أن بدء إجراءات مشروع تقوده رابطة الدوري وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الاتحاد الإسباني من دون تقديم أي معلومات للاعبين، يشكل قلة احترام تجاههم، خصوصاً أنه يتضمن تغييرات على المستوى الرياضي ويتطلب سفرهم كعمال إلى خارج الأراضي الوطنية ضمن إطار بطولة محلية.لم يتحدثوا مع اللاعبين أو يقدموا أي معلومات، هذا يعتبر عدم احترام تجاه لاعبي كرة القدم، نحن متحدون، نريد الاحترام والشفافية. بهذا البيان الحازم تطالب الرابطة جميع المؤسسات الإسبانية المعنية بالكشف الكامل عن المعلومات المتعلقة بهذا المشروع الذي من شأنه تغيير المنافسة، والذي يتطلب حواراً وتفاوضات واتفاقاً مسبقاً مع جميع الأطراف، خصوصاً مع الفاعلين الرئيسيين (اللاعبون)».