بعد أدائه المتواضع في لقائه الافتتاحي للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 25/2026 يخوض بطل العالم للأندية فريق تشلسي لقاء مهما عندما يحل ضيفاً على وست هام عند تمام الساعة العاشرة من مساء غد (الجمعة).يدخل فريق تشلسي هذا اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة حصدها من تعادله مع كريستال بالاس في الجولة الأولى ولم يقدم حامل لقب كأس العالم للأندية ما يشفع له لحصد النقاط الثلاث بل كاد أن يفقدها بعد أن أحرز إبريتشي إيزي هدفاً لكريستال بالاس ولكن حكم اللقاء دارين أنجلاند ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب المسافة القانونية بين لاعبي كريستال وحائط الصد لفريق تشلسي، ويسعى الفريق الأزرق لحصد نقاط الليلة للمنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي.فيما يدخل أصحاب الأرض والجمهور فريق وست هام هذا اللقاء بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها من العائد للدوري الممتاز بعد غياب 18 عاما فريق سندرلاند والذي انتصر بثلاثية نظيفة، ويسعى الإنجليزي جراهام بوتر مدرب وست هام لتدارك الأمور وتصحيح الأخطاء للخروج بنتيجة إيجابية، لا سيما أن اللقاء على أرضه وبين جماهيره. وفي مؤتمره الصحفي الذي يسبق اللقاء أكد بوتر أنه لا بد من بذل الكثير من الجهد لأننا نلعب ضد فريق مليء بالمواهب وعلينا اللعب بتوازن بين الدفاع والهجوم.