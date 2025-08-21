أعلن نادي الأخدود رسميا التعاقد مع المهاجم السلوفيني بلاج كرامر على سبيل الإعارة قادما من صفوف كونيا سبور التركي.اللاعب الدولي كرامر (29 عاما) شارك خلال الموسم الماضي في الدوري التركي في 45 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع 7 لزملائه خلال 2813 دقيقة لعب.وتعد الصفقة الرابعة لنادي الأخدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع غوكهان غول قادما من صفوف قاسم باشا التركي، وصامويل ليما على سبيل الإعارة من بورتو البرتغالي، وكوراي غونتز قادما من هيلاس فيرونا الإيطالي.وكان الفريق قد عاد إلى نجران بعد نهاية معسكره الإعدادي في تركيا وخاض خلالها ثلاثة لقاءات كان الأول أمام البدع القطري وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وتعادل مع النجمة بهدف لكل منهما، وفي الودية الأخيرة انتصر الأخدود على القادسية الكويتي بهدف دون مقابل، وسيبدأ الفريق مشواره في دوري روشن بمواجهة ضيفه الاتحاد (حامل اللقب) يوم السبت 30 أغسطس.