أعلن نادي روما الإيطالي اليوم (الأربعاء)، عبر حسابه الرسمي في منصة X، عن انضمام الجناح الدولي الجامايكي ليون بايلي (28 عاماً) قادماً من أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة عام.وقال روما في بيان إنه يملك خيار إتمام الصفقة رسمياً في نهاية الموسم الذي ينطلق نهاية هذا الأسبوع، مقابل مبلغ 22 مليون يورو، ويملك أستون فيلا العقد حتى 2027، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 31.ولعب بايلي في صفوف أستون فيلا منذ عام 2021 قادمًا من باير ليفركوزن، وسجّل 22 هدفاً في 144 مباراة في صفوفه ولم يستطع خلال هذه الفترة من فرض نفسه في التشكيلة الأساسية لفريق أستون فيلا رغم أنه خاض في مسيرته الرياضية 377 مباراة على مستوى المسابقات المحلية والدولية أحرز خلالها 76 هدفًا.وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة النادي لإعادة هيبة الفريق، حيث تمت الاستعانة بخدمات المدرب جان بييرو غاسبيريني والذي سبق أن درب فريق أتالانتا، ويستضيف روما نظيره بولونيا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي السبت القادم على الملعب الأولمبي.