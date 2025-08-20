بعد أن حقق الإنجاز التاريخي الموسم الماضي، تبدو طموحات نادي الأهلي السعودي كبيرة ومشروعة في الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2025-2026، على الرغم من المنافسة المنتظرة بين الأندية المشاركة في الحدث القاري. بهذه الكلمات بدأ الموقع الرسمي الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلسلة التقارير الخاصة بدوري الأبطال للنخبة، إذ سلّط الضوء في هذا التقرير على فريق الأهلي أحد أبرز الفرق المشاركة وآخر الصاعدين على منصات التتويج.وقال الاتحاد الآسيوي في تقريره: «يحظى نادي الأهلي بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة جدة التي كانت شاهدة على الإنجاز الأول والتاريخي للفريق حينما ظفر الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا بعد مسيرة رائعة ومظفرة تجاوز فيها جميع نظرائه من المنافسين».وأضاف الاتحاد الآسيوي في تقريره: «وعلى الرغم من عراقة تأسيس النادي قبل أكثر 88 عاماً، إلا أن الإنجاز التاريخي على الصعيد القاري كان أسطورياً للجماهير لا سيما أنه جاء بعد مشوار رائع للفريق قدم خلاله مستويات وعروضاً كروية كبيرة، ليدون بذلك اسمه في سجل أبطال المسابقة الأهم قارياً على صعيد الأندية».وتابع التقرير: «محلياً؛ فإن الأهلي يعتبر أيضاً من أبرز الفرق التي تنافس على الألقاب، فقد سبق له أن ظفر بلقب الدوري السعودي 3 مرات، ونال لقب كأس الملك 13 مرة، ولقب وحيد لكأس السوبر، إضافة للعديد من الألقاب المحلية والخليجية الأخرى التي تزخر بها خزائن النادي، ويشرف على تدريبات الفريق المدرب الألماني ماتياس يايسله الذي نجح في قيادته إلى اللقب القاري، ووضع بصمته التاريخية والأهم على مسيرته التدريبية، إذ يسعى بقوة للمحافظة على ذلك الإنجاز المميز».واختتم التقرير: «ويضم الأهلي الكثير من النجوم العالميين في صفوفه من أبرزهم الجزائري رياض محرز، الذي ساهم بقوة في النقلة النوعية على صعيد هجوم الفريق، إلى جانب العاجي فرانك كيسيه والإنجليزي إيفان توني، وغيرهم من اللاعبين الذين يشكلون الإضافة الفنية التي تساهم في مضاعفة الفرص بالمنافسة على اللقب من جديد».