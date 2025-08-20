يتحدد اليوم الأربعاء الطرف الثاني لنهائي كأس السوبر السعودي، الذي يقام بنظام التجمع في دولة هونغ كونغ، إذ يلتقي القادسية وصيف بطل كأس خادم الحرمين الشريفين نظيره الأهلي الذي يشارك بديلاً عن الهلال الذي أعلن اعتذاره عن المشاركة وسيقام اللقاء عند تمام الساعة الثالثة مساءً على استاد هونغ كونغ.يدخل فريق القادسية هذا اللقاء في مشاركته الأولى في كأس السوبر السعودي ويطمح للوصول للنهائي لأول مرة في تاريخه، وقد أعدت إدارة النادي فريق القدم جيداً للموسم الرياضي الجديد عموماً ولبطولة السوبر خصوصاً، إذ أنهت الإدارة صفقات مميزة عدة باستقطاب المهاجم الإيطالي الدولي ماتيو ريتيغي والغاني كريستوفر بونسو باه، كما جلبت مصعب الجوير وياسر الشهراني، إضافة للمهاجم عبدالله السالم ومحمد الثاني والحارس مشاري سنيور لينضموا إلى نجوم الفريق الحاليين وهم الإسباني ناتشو والأرجنتيني إيزي فرنانديز والأوروجوياني جاستون ألفاريز ومواطنه ناهيتان نانديز والمكسيكي جوليان كينيونيس، وأقام الفريق معسكراً إعدادياً في هولندا وإسبانيا وإنجلترا خاض خلاله 4 مباريات ودية خسر الأولى أمام سينت ترويدن البلجيكي، وتعادل في بقية المباريات أمام ليفانتي وإشبيلية، ومن المنتظر أن يعتمد مدربه الإسباني ميشيل غونزاليس على طريقة 4 – 3 – 3 معتمداً على كل من: كوين كاستيليس (حارس) جاستون الفاريز وناتشو فيرنانديز ومحمد أبو الشامات وجهاد ذكري وإيزيكيل فيرنانديز وكاميرون بويرتاس وناهيتان نانديز ومصعب الجوير وخوليان كينينونيس وماتيو ريتيغي.فيما يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء في مشاركته الثالثة ويطمح في تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، وبادرت إدارة النادي في التعاقد مع الفرنسي إنزو ميلوت، إضافة لثلاث صفقات محلية وهم عبدالإله الخيبري وصالح أبو الشامات ومحمد عبدالرحمن، وأقام الفريق معسكراً إعدادياً في النمسا وإيطاليا وإسبانيا، وخاض مباريات ودية عدة إذ فاز على تيرول النمساوي، وتعادل أمام هيلموند سبورت الهولندي وخسر أمام كومو الإيطالي، وتعادل مع سيلتيك الأسكتلندي، خسر بركلات الترجيح، وفاز على إلتشي الإسباني، وتعادل مع العين الإماراتي، ويعتمد مدربه الألماني ماياس يايسله على طريق 4 – 2 – 3 – 1 ومن المرجح أن تكون التشكيلة كالتالي: إدوارد ميندي (حارس)، عبدالإله الخيبري وروجيرو إيبانيز وميريج ديميرال وعلي مجرشي وفرانك كيسيه وزياد الجهني ورياض محرز وإنزو ميلوت وجالينو وإيفان توني.