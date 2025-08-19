يواصل حكام دوري روشن السعودي للمحترفين معسكرهم الإعدادي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2025-2026 في محافظة الطائف والذي يستمر حتى 24 أغسطس الجاري.ويشهد المعسكر الذي انطلق يوم 15 من الشهر الجاري، مشاركة 23 حكم ساحة و24 حكمًا مساعدًا من حكام دوري روشن للمحترفين، من بينهم 3 حكمات من الدوري الممتاز للسيدات، و5 حكام من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين المرشحين للمشاركة جزئيًا في دوري روشن.ويتخلل المعسكر برنامج يومي على فترتين صباحية ومسائية، حيث يجري الحكام خلال الفترة الصباحية تدريبات لياقية، تتبعها محاضرات نظرية عن تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة لأبرز لقطات الموسم الماضي، بالإضافة لمحاضرات فنية استعدادًا للموسم الجديد يقدمها عدد من المحاضرين الدوليين من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».وتشهد الفترات المسائية بالمعسكر تدريبات عملية للحكام على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بالإضافة لتمارين بدنية وحالات تحكيمية عملية.