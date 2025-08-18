يُخضع مدرب فريق الوحدة خوسيه سييرا جميع اللاعبين مساء غد (الثلاثاء) لاختبار قدراتهم الفنية أمام فريق القادسية الكويتي، وذلك ضمن المباريات الودية في المعسكر الحالي في تركيا.ومن المتوقع أن يزج سييرا بكافة عناصر الفريق الوحداوي على شوطي المباراة من أجل إتاحة الفرصة كاملة لكل لاعب لإظهار قدراته الفنية، وأيضاً لكشف حالات الضعف في كافة خطوط الفريق الكروي، ومعالجتها من خلال المباريات الودية القادمة قبل انطلاقة دوري يلو.وكان المدرب سييرا قد عمل خطة ميدانية فنية منذ انطلاقة المعسكر بتركيا بحصص تدريبية صباحية وأخرى مسائية وإجراء مناورات لرفع المعدل اللياقي والمهاري للاعبي الفرسان وتجهيزهم من كافة الجوانب اللياقية والبدنية والفنية.