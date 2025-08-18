تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو استاد هونغ كونغ عند تمام الساعة الثالثة من عصر غد (الثلاثاء)، لمتابعة المواجهة المرتقبة والمثيرة والتي تجمع الاتحاد بنظيره النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام في هونغ كونغ لأول مرة.يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد أن حقق ثنائية مميزة في الموسم الماضي بنيل كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس دوري روشن السعودي، ويعاني الفريق الاتحادي كثيراً في الخطوط الخلفية وذلك لغياب الثنائي، الحارس الصربي رايكوفيتش والظهير حسن كادش للإصابة، بالإضافة لعدم جاهزية المدافع أحمد شراحيلي، وهو ما تسبب في تعرض الفريق لخسائر ثقيلة في معسكره الإعدادي، ورغم المحاولات الجادة من المدرب الفرنسي لوران بلان لسد الثغرات، إلا أن المعاناة ما زالت باقية، ومن المتوقع أن يخوض الاتحاد اللقاء بالتشكيلة التالية: حامد الشنقيطي (حارس)، مهند الشنقيطي وسعد آل موسى ودانيلو بيرايرا وماريو ميتاي ونغولو كانتي وفابينهو وحسام عوار وموسى ديابي وستفين بيرجوين وكريم بنزيما.في المقابل، يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد أن عزز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، إذ جلب المدافع الإسباني اينيغو مارتينيز ولاعب الوسط البرتغالي جواو فيليكس والجناح كينيغسلي كومان، وتم الاستغناء عن الثلاثي جون دوران وأوتافيو ولابروت، كما تم التعاقد مع المدرب البرتغالي جورج خيسوس ليضع لمساته التدريبية مبكراً، وقدم النصر من خلالها مستويات مميزة في اللقاءات الودية التي خاضها في معسكره الإعدادي. ومن المنتظر أن يخوض النصر اللقاء بتشكيلة مكونة من: بينتو ماثيوس (حارس)، وسلطان الغنام ومحمد سيماكان واينيغو مارتينيز ونواف بوشل ومارسيلو بروزوفيتش وعبدالله الخيبري وجواو فيليكس وساديو ماني وكينيغسلي كومان وكريستيانو رونالدو.ويسعى فريق النصر للوصول للنهائي السادس، حقق من خلاله اللقب مرتين في أعوام 2019 و2020، فيما يطمح الاتحاد للوصول للنهائي الخامس، وحقق اللقب مرة واحدة في عام 2022.