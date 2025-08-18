عواجي علواني
عواجي علواني
حسمت إدارة نادي الشباب بقاء مدافعها عواجي علواني بعقد يمتد إلى 2029، وقطعت المفاوضات التي دخلت من قبل الإدارة الأهلاوية لتأكيد فشل الصفقة والبقاء في البيت الشبابي، حيث خرج صاحب الـ18 عاماً لطمأنة جمهور الليوث، مؤكداً أنباء بقائه داخل أسوار النادي لسنوات قادمة.

ونشر علواني عبر خاصية «ستوري» على حسابه في «إنستغرام» صورته بقميص الشباب معلقاً: «أنا هنا للبقاء»، مع قلبين باللونين الأبيض والأسود (الألوان الخاصة بالنادي).
السوبر السعودي.. من بطل دوري وكأس إلى رباعية
نابولي يؤكد إصابة مهاجمه البلجيكي لوكاكو ويبدأ البحث عن بديل
