أبدى تشابي ألونسو في كلماته الأولى سعادته الكبيرة بالعودة إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو بعد 11 عاماً من الرحيل، مشيراً إلى أنه يمتلك ذكريات رائعة، ومؤكداً حماسه الكبير للتواصل من جديد مع الجمهور المدريدي. واتفق ألونسو مع قرار رئيس النادي بيريز حول عدم السماح بلعب مباريات الليغا خارج إسبانيا، مبيناً أنه إذا تغيّرت القواعد، فيجب أن يتم ذلك بالإجماع على جميع الفرق المشاركة.وأضاف حول المباراة الافتتاحية لريال مدريد في الدوري الإسباني: "نخوضها جميعاً بتوقعات وحماس كبير، فترة الإعداد امتدت لأسبوعين قصيرين لكنهما مكثفان، ونتطلع بالفعل للعودة إلى البرنابيو. نريد بداية قوية، فالمباراة الأولى دائماً مهمة.ودافع تشابي ألونسو عن موهبة الفريق الجديدة فرانكو ماستانتونو بعد تصريحات أثارت الجدل حول إعجابه بليونيل ميسي وأكد ألونسو تفهمه لموقف اللاعب الأرجنتيني مشيداً في الوقت ذاته بشخصيته القوية وجودته الفنية العالية التي سيقدمها لريال مدريد.ويفتتح ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أوساسونا، وسط تطلعات لتحقيق انطلاقة قوية تعكس مشروع ألونسو الجديد مع الفريق الملكي.