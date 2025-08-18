أكد لـ«عكاظ» عضو شرف نادي الاتحاد المشرف السابق على الفئات السنية محمد طلعت اللامي أن «ثقتنا لا حدود لها في لاعبي الفريق الاتحادي بتحقيق الفوز على الفريق النصراوي في مواجهة «الكلاسيكو» غدا (الثلاثاء)، ضمن دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي»، مشيداً بقدرة نجوم العميد، بقيادة كريم بنزيما، على تحقيق الانتصار والتأهل للمباراة النهائية لكأس السوبر السعودي.وتمنى اللامي أن يتفوق فريق الاتحاد على فريق النصر والوصول للمباراة النهائية لكأس السوبر، وحصد ثاني ألقاب البطولة، وإسعاد محبي الاتحاد، واستمرار الأفراح بعد تحقيق الثنائية المحلية في الموسم الماضي بحصد بطولتي دوري روشن، وكأس الملك الغالي.واختتم اللامي تصريحه بقوله: «الاتحاد استعد جيداً لمواجهة الكلاسيكو في دور الأربعة بكأس السوبر، والفريق يعيش حالة استقرار فنية جيدة، وقادر على تجاوز النصر والوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب المحلي وإسعاد الجماهير الاتحادية بكأس السوبر».