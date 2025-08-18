علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة نادي الخلود دخلت في مفاوضات جادة مع نظيرتها في النصر من أجل التعاقد مع المهاجم مشاري النمر (22 عاماً) بنظام «الإعارة»، حيث باتت الصفقة قريبة من الحسم خلال الأيام القادمة، ليكون أحد أبرز تدعيمات الفريق في دوري روشن للمحترفين.وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة الخلود أبدت رغبتها في ضم اللاعب لمنافسات موسم 2026/2025، وذلك لما يتمتع به من إمكانيات فنية وقدرات عالية، ومن المنتظر أن تُحسم الصفقة بشكل رسمي.وكان اللاعب مشاري النمر قد تمت إعارته في الموسم الماضي لنادي ضمك، وشارك معه في 24 مباراة، وسجل هدفين.