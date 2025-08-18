يواصل فريق السعودية معسكره الإعدادي الخارجي الذي تحتضنه مدينتا ألماتي وأستانا في كازاخستان، بمشاركة لاعبي ولاعبات المنتخبات السعودية ضمن برنامج شامل يهدف إلى تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية استعدادا للاستحقاقات الرياضية القادمة.ويشمل المعسكر مجموعة من الرياضات، وهي: ألعاب القوى، التايكوندو، الكاراتيه، الجودو، رفع الأثقال، المصارعة، الملاكمة، ويأتي ضمن التحضيرات الأساسية للمنتخبات الوطنية قبل دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي ستقام في مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر القادم.ويُقام المعسكر بالشراكة مع الرياضيين والرياضيات من كازاخستان، ما أتاح بيئة احتكاك مثمرة وتجربة تدريبية غنية بالفرص لتبادل الخبرات وتعزيز التنافس البناء، وشهد المعسكر تنفيذ برامج نوعية، من بينها محاضرات تفاعلية قدمها عدد من السفراء الرياضيين الأولمبيين، الذين شاركوا تجاربهم وقصص نجاحهم مع المشاركين، في خطوة تهدف إلى تحفيزهم ونقل الخبرات العالمية إليهم، ومن أبرزهم، الملاكم الكازاخستاني نوربيك أورالباي الحائز على فضية أولمبياد باريس 2024، ولاعبة الكاراتيه صوفيا بيرولتسيفا التي نالت برونزية أولمبياد طوكيو 2020، والمصارع ديمو زهدرائف الحاصل على فضية باريس 2024، إلى جانب لاعب الجودو الأذربيجاني زيليم كوتسوييف، والتونسي فراس قطوسي بطل التايكوندو المتوج بذهبية باريس 2024، والرباع القطري فارس البخ الحائز على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، إضافة إلى البطلة الكازاخستانية في ألعاب القوى أولغا ريباكوفا، الحاصلة على ثلاث ميداليات أولمبية ورئيسة لجنة ألعاب القوى في كازاخستان.يذكر أن المعسكر يأتي في إطار إستراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لتطوير الكفاءات الرياضية الشابة، من خلال بيئة تدريبية مكثفة ومتكاملة، تشرف عليها نخبة من الكوادر الفنية، إلى جانب برامج تعليمية وتوعوية وفنية تُسهم في رفع مستوى الوعي الرياضي والثقافة التنافسية لدى اللاعبين واللاعبات.