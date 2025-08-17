حقق منتخب أستراليا إنجازاً تاريخياً بتتويجه بطلاً لكأس آسيا لكرة السلة للمرة الثالثة توالياً بعد فوزه في النهائي المثير على الصين 90/ 89 اليوم (الأحد)، في مباراة حُبست فيها الأنفاس حتى الثانية الأخيرة، في قاعة مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.وهذه المرة الأولى منذ 2005 التي يتوج منتخب باللقب ثلاث مرات متتالية، عندما حققه المنتخب الصيني الذي تجمد رصيده عند 16 لقباً، وفشل في استعادة اللقب الذي حققه آخر مرة في 2015.وحافظ المنتخب الأسترالي على سجله خالياً من الهزائم في البطولة منذ مشاركته الأولى في نسخة لبنان 2017، رافعاً رصيده الى 18 فوزاً متتالياً، ما يؤكد هيمنته منذ انضمامه إلى قارة آسيا مع نيوزيلندا.وقاد أكزافييه كوكس المنتخب الأسترالي إلى منصة التتويج بتسجيله 30 نقطة وتسع متابعات، أما اللاعب الأكثر حسماً فكان جايلين غالاوي بتسجيه 23 نقطة بينها 6 رميات ثلاثية منها اثنتان في الدقائق الخمس الأخيرة والتقط أيضاً خمس متابعات، وساهم وليام هيكي بتسجيل 15 نقطة إلى جانب سبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة وصدتين «بلوك»، وجاك ماكفاي 11 نقطة، ومن جانب الصين، كان هو مينغ شوان الأفضل برصيد 26 نقطة بينها 5 ثلاثيات من سبع محاولات، وأضاف هو جينكيو 20 نقطة و10 متابعات وسرقة وصدتين.وسيطرت الصين على مجريات الربع الأول عبر نجاح جينكيو من المسافات المتوسطة وتصويبات مينغشوان الحاسمة، لتنتج فارقاً بلغ 8 نقاط 25/ 17، وزاد الفارق إلى 15 نقطة 36/ 21 في الربع الثاني، قبل أن يقود كوكس انتفاضة أسترالية هائلة تكللت بتألق غالاوي وماكفاي، ليُقلّص الفارق إلى أربع نقاط فقط مع نهاية الشوط الأول 46/ 42.وعرف الربع الثالث تقلبات عدة إذ حقق الأستراليون تقدماً بفارق خمس نقاط، لكن الصينيين ردّوا بثلاثيات ناجحة عبر تشنغ شوايبنغ ولي منغ، ومع صافرة الربع الثالث، سجّل غالاوي ثلاثية من الزاوية ليُبقي أستراليا متأخرة بثلاث نقاط فقط، ويمهّد لفصل أخير مثير.وشهدت الفترة الأخيرة سجالاً عنيفاً، ولاسيما في الدقائق القاتلة، فقبل أقل من دقيقة على النهاية، منحت متابعة سهلة من هيكي التقدم الحاسم للمنتخب الأسترالي، لتتبادل بعدها رميات حرة بين كوكس وجاو روي.ومع صافرة النهاية، أخفق مينغشوان في خطف الفوز إثر رمية خارج القوس، ليُحسم الانتصار الأسترالي 90/ 89 لمصلحة فريق المدرب آدم كابورن.