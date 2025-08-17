تخصص المدربون البرتغاليون في تحقيق 8 ألقاب ببطولة السوبر السعودي منذ انطلاق المسابقة، إذ يُعتبر جوزيه مورايس أول مدرب يفوز بكأس السوبر، حين قاد فريق الشباب للتتويج باللقب بعد الفوز في النهائي على حساب فريق النصر بركلات الترجيح في 2015، يليه المدرب جوزيه جوميز بعد أن توج باللقب في 2017 مع فريق الأهلي على حساب فريق الهلال بضربات الترجيح.كما يعد مدرب فريق النصر الحالي جورجي جيسوس أكثر المدربين تتويجا باللقب، حيث حققه في 3 مناسبات مع الهلال في 2018 و2023 و2024.في حين نجح المدرب روي فيتوريا في قيادة فريق النصر لتحقيق اللقب بعد التفوق على التعاون في المباراة النهائية في عام 2020، واستطاع المدرب نونو سانتو تحقيق اللقب مع فريق الاتحاد في 2022 على حساب فريق الفيحاء.