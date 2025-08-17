يعاود فريق الهلال تدريباته غداً (الإثنين) بقيادة المدرب انزاغي، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد الذي سيخوض خلاله الزعيم ثلاث بطولات (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا لأندية النخبة).وكان الفريق الهلالي أقام معسكراً في مدينة دونا شينجو الألمانية وخاض ثلاث مباريات ودية كسبها الزعيم من أمام فريق بالينجن الألماني بنتيجة 6-1، وضد أراو السويسري 6- صفر، وأمام فريق فالدهوف مانهايم الألماني 3- 2.ويستعد الزعيم لمواجهة فريق الرياض يوم الجمعة 29 أغسطس الجاري الساعة 6:50 مساء، على ملعب المملكة أرينا، ضمن مباريات الجولة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين.