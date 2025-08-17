استدعى حكام تقنية الفيديو في مباراة تشيلسي وكريستال بالاس الحكم دارين إنجلاند؛ لمراجعة هدف اللاعب إيبيريشي إيزي في مرمى الحارس روبرت سانشيز، الذي تم إلغاؤه، بداعي المخالفة على مارك جويهي، بعد أن ترك مسافة أقل من متر واحد عن الحائط البشري، وهذه الحالة التحكيمية التي صاحبها كثير من الجدل لندرة حدوثها وعدم تكرارها في المنافسات الكروية، وهذا ما أوضحه المستشار التحكيمي المصري لـ«عكاظ» طارق سامي، إذ قال: قرار الحكم دارين إنجلاند كان صحيحاً بإلغاء الهدف. مشيداً بحكم الفار الذي استدعى حكم الساحة لمراجعة الهدف قبل تأكيد احتسابه.وكشف الحكم الدولي المصري طارق سامي أنه يجب على لاعب الفريق منفذ الركلة الحرة الوقوف على مسافة لا تقل عن متر من حائط الصد إذا كان مكوناً من 3 لاعبين أو أكثر من الفريق المدافع وفي حال المخالفة، تحسب ركلة حرة غير مباشرة على الفريق منفذ الركلة، وهو السبب الرئيسي في حالة هدف فريق كريستال بالاس في مرمى تشيلسي.يذكر أن إيزي أرسل صاروخية لا تصد ولا ترد سكنت شباك تشيلسي عند الدقيقة 13، وبينما كان إيزي يحتفل بهدفه الذي بدا صحيحاً، استدعى الـVAR الحكم دارين إنجلاند لمراجعة اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو.