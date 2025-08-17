أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي التوقيع مع المدافع الفرنسي نوردي موكيلي (27 عاماً) قادماً من صفوف باريس سان جيرمان، لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ يسعى موكيلي لكتابة فصل جديد في إنجلترا بعد البروز في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.ويأتي توقيع سندرلاند مع موكيلي في إطار رؤية المسؤولين في النادي الإنجليزي على ضرورة التنافس بشكل أقوى في البريميرليغ، إذ يعمل الجهاز الفني على بناء فريق مترابط وقوي لضمان تحقيق النتائج الإيجابية.وعاد سندرلاند إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي 2025-2026، وبدأ مشواره في المسابقة بانتصار ثمين على وست هام يونايتد بنتيجة (3-0)، إذ يعتبر نوردي موكيلي هو الصفقة رقم 12 لنادي سندرلاند خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.وعبر اللاعب عن بالغ سعادته بالتوقيع لسندرلاند، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي قال فيها: «أشعر بالسعادة للتواجد هنا، أستعد لهذا الحدث الجديد، أجواء الملعب مثيرة، لقد شاهدته، أنا هنا للقتال من أجل الجمهور».‏يشار إلى أن موكيلي نجح في الفوز مع باريس بلقب الدوري مرتين في 2023 و2024، مع التتويج بكأس الأبطال مرتين، وكأس فرنسا مرة في 2024.