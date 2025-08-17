يستعد فريق الخلود بقيادة المدرب ديس باكينغهام لمنافسات الموسم الرياضي الجديد الذي سيخوض خلاله بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، ويسعى المدرب باكينغهام لتجهيز الفريق فنيّاً، إذ سيحل فريق الخلود ضيفاً على نظيره الاتفاق بالدمام يوم (الخميس) 28 أغسطس الساعة 9:00 مساءً ضمن مباريات الجولة الأولى في دوري روشن.وكان فريق الخلود أقام معسكراً في تركيا حرص من خلاله المدرب باكينغهام على استغلاله في تجهيز الفريق الكروي من كافة الجوانب اللياقية والبدنية والفنية، وكسب الخلود المباراتين الوديتين اللتين خاضهما في معسكر تركيا، الأولى أمام شبيبة القبائل 0/2، والثانية ضد فتحية سبور 0/3.وشهد معسكر الفريق في تركيا انضمام النجم هتان باهبري الذي وقّع عقداً مع نادي الخلود لموسم رياضي واحد، وشارك في المباراتين الوديتين أمام فريقي شبيبة القبائل، وفتحية سبور، وقدم أداءً فنيّاً جيداً.