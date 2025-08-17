يختتم مدربا الاتحاد والنصر بلان وجيسوس مخططاتهما الفنية لمواجهة «الكلاسيكو»، الثلاثاء القادم الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن مباريات دور نصف النهائي في كأس السوبر السعودي، إذ يجري المدربان مناورة رئيسية من أجل اعتماد الأسلوب الفني والتشكيلة المناسبة للمباراة الحاسمة.وركز بلان وجيسوس على الانضباط الفني خلال التدريبات التحضيرية لمواجهة «الكلاسيكو»، وركزا على تنفيذ اللاعبين للجوانب التكتيكية، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية على كأس السوبر السبت القادم.وتشهد مواجهة «الكلاسيكو» تحدياً «أوروبياً» بين مدربي الاتحاد والنصر الفرنسي بلان، والبرتغالي جيسوس، إذ سبق أن جمعتهما ثلاث مواجهات في الموسم الماضي، حينما كان جيسوس يقود الهلال ضد المدرب الاتحادي بلان، حيث انتصر المدرب جيسوس في الدور الأول 3/‏1، وكسب المدرب بلان في الدور الثاني 4/‏1، ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين، وتفوق المدرب بلان على جيسوس بنتيجة 3/‏1، بضربات الترجيح في دور ربع النهائي بكأس الملك.هذا وأسندت لجنة الحكام في ​الاتحاد السعودي لكرة القدم​ مهمة إدارة مواجهة «الكلاسيكو» لطاقم تحكيم محلي بقيادة الحكم ​خالد الطريس​.