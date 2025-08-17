القاضي يتوّج الأسترالي نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر 2025

توَّج نائب وزير الرياضة بدر القاضي، اللاعب الأسترالي نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر، التي استضافتها المملكة بجدة في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بعد منافسات مثيرة ومواجهات حملت العديد من الأرقام الجديدة في تاريخ رياضة السنوكر في تسعة أيام متتالية، وسط مشاركة (144) لاعبا من مختلف دول العالم.وجاء تتويج روبرتسون بعد فوزه على منافسه الإنجليزي روني أوسيلفان في المباراة النهائية بنتيجة 10-9 في مواجهة مثيرة، ليتوّج باللقب لأول مرة على أرض المملكة، ويحصل على جائزة مالية قدرها 500 ألف جنيه إسترليني، ضمن مجموع جوائز مالية قياسية تتجاوز مليوني جنيه إسترليني.وشهدت البطولة خلال منافساتها الممتدة من 8 إلى 16 أغسطس الجاري، العديد من الأرقام المتميزة، ومنها الإنجاز التاريخي للإنجليزي روني الذي أصبح أول لاعب في تاريخ السنوكر يحقق أعلى نقطة ممكنة (147 نقطة) مرتين في اليوم نفسه، خلال نصف نهائي البطولة، لينال مكافأة مالية قدرها 147 ألف جنيه إسترليني.كما تميز الحدث بأرقام أخرى؛ منها تحقيق اللاعب التايلندي ثيبشايا، خامس كسر مثالي في مسيرته، برقم بلغ (147) نقطة، ليصبح بذلك اللاعب الخامس عشر في تاريخ السنوكر الذي يحقق هذا الإنجاز، وينال مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني، كما شهدت مشاركة اللاعب البولندي الناشئ، ميشال سزوباسزك، البالغ من العمر 14 عاما فقط.يشار إلى أن البطولة أقيمت بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة، ضمن جملة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها المملكة، وأصبحت من خلالها وجهة مفضلة للرياضة والرياضيين.