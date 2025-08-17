فرحة لاعبي الافيس بالهدف الأول في مرمى ليفانتي
حقق فريق ألافيس فوزاً قاتلاً على ضيفه ليفانتي بهدفين لهدف، فيما اكتفى فالنسيا وضيفه ريال سوسيداد بالتعادل بهدف لكل منهما، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتفوق الأفيس على ضيفه ليفانتي بهدفين لهدف، أحرز هدفَي ألافيس توني مارتينيز (د:36) وناهويل تيناغليا (د:90+2)، فيما جاء هدف ليفانتي عن طريق جيريمي تولجان (د:68).

فيما تعادل فالنسيا مع ضيفه ريال سوسيداد بهدف لكل منهما، تقدم فالنسيا أولاً عن طريق دييغو لوبيز (د:57)، وأدرك التعادل لريال سوسيداد لاعبه تاكيفوسا كوبو (د:60)، ليحصد كل منهما نقطة واحدة.
