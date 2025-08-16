واصل المنتخب الوطني تحت 16 عاما، اليوم (السبت)، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في محافظة الطائف (المرحلة الثانية)، الذي يمتد حتى 31 أغسطس الجاري، تحضيرا للاستحقاقات القادمة.واستدعى المدرب الوطني أحمد الحنفوش 26 لاعبا للمعسكر، وهم: خالد الدوسري، مساعد الشمري، حيدر حساوي، موسى آل عيد، بندر بامسعود، جواد الهاشم، سلمان القحطاني، علي اليحيى، نواف الهويري، تركي السعيد، عمار ميمني، مروان اليامي، وسام الشمراني، خالد شراحيلي، عبدالله الباتلي، حسن العكروش، محمد الدريهم، عايض الشاهين، عادل حارثي، نواف عبدالله، علي المكي، أسامة الملفي، عبدالله الدوسري، فارس بوشقراء، علي غزواني، فيصل بيومي.وأجرى لاعبو الأخضر حصتين تدريبيتين (صباحية ومسائية) تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش حيث خضعوا في الفترة الصباحية لتمارين لياقية، بينما ركز الحنفوش في المران المسائي على التمارين التكتيكية وشرح بعض الخطط، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على منتصف الملعب.ويواصل الأخضر غدا (الأحد) تدريباته على فترتين صباحية ومسائية ضمن معسكره الإعدادي في الطائف.الجدير بالذكر، أن منتخب تحت 16 عاما شارك في دورة دولية ودية في الصين في أواخر مايو الماضي وخاض 3 لقاءات أمام الصين وأستراليا وفيتنام وخسرها جميعا بالنتيجة ذاتها (1/ 2).