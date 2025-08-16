حقق فريق نيوم الصاعد حديثاً لدوري روشن السعودي للمحترفين تعادلاً مثيراً أمام نظيره فريق روما الإيطالي بهدفين لكل منهما في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء اليوم (السبت) بمدينة فروزينوني الإيطالية.ودخل نيوم اللقاء بتشكيلة اختارها المدير الفني كريستوف غالتييه مكونة من: الحارس مارسين بولكا وعبدالملك العييري وأحمد حجازي وناثان زيزي وفارس عابدي وأمادو كوني وعبّاس الحسن وسعيد بن رحمة وعلاء حجي وسايمون بوابري وألكسندر لاكازيت، فيما دخل روما اللقاء بتشكيلة مكونة من: الحارس ميل سفيلار وإيفان نديكا وجيانلوكو مانشيني ودانيال جيلاردي وخوسي تاسيندي (أنجليلينو) ونيكولو بيسيلي وبرايان كريستانتي وديفين رينش وسول وماتياس سوليه وباولو ديبالا وإيفان فيرغسون.وقصّ روما شريط التسجيل بعد مرور 25 دقيقة عن طريق لاعبه برايان كريستانتي، ولكن لم تمر سوى دقيقة حتى أدرك المحترف الجزائري بصفوف نيوم سعيد بن رحمة التعادل لفريقه (د:26)، وعاد روما ليتقدم بهدف ثانٍ سجله لاعبه الأرجنتيني ماتياس سوليه (د:32)، ولكن أدرك نيوم التعادل سريعاً مجدداً بهدف للاعبه فارس عابدي (د:39)، ولم يشهد الشوط الثاني أي تغير في النتيجة بعد أن اعتمد مدربا الفريقين لإشراك عدد من اللاعبين الاحتياطيين للوقوف على مدى جاهزيتهم للموسم الرياضي الجديد.الجدير بالذكر أن نيوم سيخوض أول لقاءاته في دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهة الأهلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الخميس 28 أغسطس الحالي.