ذاق فريق سندرلاند طعم الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي غاب ثماني سنوات بعد انتصاره القوي على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما تعادل برايتون مع فولهام بهدف لكل منهما، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.على ملعب النور، ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين سندرلاند وضيفه وست هام يونايتد إلا إن العائد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 8 سنوات فريق سندرلاند تمكن من إحراز 3 أهداف في الشوط الثاني وافتتح الإسباني ايليزر ماييدا مسلسل الأهداف برأسية في الدقيقة 61، وضاعف زميله المدافع دانييل بالارد النتيجة برأسية أيضاً (د: 73)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز البديل الفرنسي ويسلون اسيدور الهدف الثالث لفريقه سندرلاند (د: 90+2)، ليحقق سندرلاند أول 3 نقاط له في الدوري الإنجليزي، فيما تلقى وست هام الخسارة الأولى وبقي دون نقاط، وسيخوض سندرلاند لقاءه الثاني أمام مضيفه بيرنلي، فيما سيلاقي وست هام ضيفه تشيلسي.وعلى ملعب أمريكان اكسبريس، تعادل فريق برايتون مع ضيفه فولهام بهدف لكل منهما، وتقدم برايتون أولاً من نقطة الجزاء سددها بنجاح ماثيو اورايلي (د: 55)، وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء تمكن فولهام من إدراك التعادل عن طريق رودريغو مونيز (د: 90+6)، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، وسيلعب برايتون أمام مضيفه ايفرتون في الجولة القادمة، فيما يلاقي فولهام ضيفه مانشستر يونايتد.