تفوّق منتخب الصين على نظيره منتخب نيوزيلندا بنتيجة 98/ 84 في نصف نهائي كأس آسيا 2025 في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على أرض مدينة الملك عبدالله الرياضية، ليتأهل الصين إلى نهائي البطولة.وساهم النجم المخضرم زهاو روي لاعب منتخب الصين في تأهل منتخب بلاده بعد أن قدم عرضاً استثنائيّاً بتسجيله 24 نقطة، منها خمس ثلاثيات، ليعيد منتخب بلاده إلى النهائي الأول منذ 10 سنوات.وفرض المنتخب الصيني سيطرته مبكراً بالفوز في الربع الأول 28/ 19، ورغم عودة نيوزلندا القوية من تأخر بلغ 11 نقطة في الربع الثاني إلا إن المنتخب الصيني تمكن من إنهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة 42/ 40، وواصل التنين الصيني تفوقه بتسجيله نقطتين على الصافرة لينتهي الربع الثالث بنتيجة 68/ 66، وفي الربع الرابع، أثبت المنتخب الصيني تفوقه ووسّع الفارق مجدداً وأنهى اللقاء بالفوز بنتيجة 98/ 84.أعاد هذا الانتصار الصين إلى نهائي كأس آسيا لكرة السلة للمرة الأولى منذ تتويجها باللقب في 2015م، أما نيوزيلندا، ففشلت مجددًا في بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، لكنها لا تزال تملك فرصة إنقاذ حملتها بخطف المركز الثالث.وقال مدرب نيوزيلندا جَد فلافيل بعد المباراة: «كانت معركة قوية. بقينا في أجواء اللقاء وحصلنا على فرص جيدة. لكن الصين في الربع الرابع كانت شرسة على المتابعات وسددت الكرة بشكل جيد. في النهاية، هم سجلوا الرميات الحاسمة. سنتعلم من ذلك. نملك مجموعة شابة، والآن علينا أن نعود غداً، نتجاوز هذه الخسارة ونُنهي البطولة بقوة».