أعلن نادي النصر السعودي رسمياً التوقيع مع الجناح الفرنسي كينغسلي كومان، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بلاعبين أجانب في الميركاتو الصيفي الحالي تحضيراً للموسم الكروي القادم.وبحسب ما أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن نادي النصر اتفق مع نظيره بايرن ميونيخ على ضم كومان بشكل نهائي، مقابل 30 مليون يورو، ليكون كومان ثالث صفقات نادي النصر الأجنبية في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضم البرتغالي جواو فيليكس من تشيلسي، والإسباني إينيجو مارتينيز من برشلونة.وأعلن نادي النصر عبر بيان رسمي، أنه أتم التعاقد مع كينغسلي كومان قادماً من بايرن ميونيخ، مشيراً إلى أن اللاعب وقع على عقد مع النادي لمدة 3 مواسم قادمة.يذكر بأن كومان شارك خلال مسيرته مع بايرن ميونيخ الألماني، في 399 مباراة؛ تمكن خلالها من إحراز 72 هدفاً، وتقديم 71 تمريرة حاسمة، وفاز بكثير من الألقاب المحلية والدولية، من بينها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.وكان كومان يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم القادم، قبل أن ينتقل للنصر. وانضم اللاعب إلى الفريق البافاري في صيف 2015 قادماً من يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة، قبل أن يوقّع معه عقداً نهائياً في 2017.