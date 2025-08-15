دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى استبعاد إسرائيل من جميع مسابقاته الرياضية، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في قطاع غزة.

وجاءت دعوة ألبانيزي بعد أن شاركت منشورا على منصة «إكس» من حساب «يويفا» حول وفاة لاعب منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد الملقب بـ«بيليه الفلسطيني»، حيث كتبت: «حان الوقت لاستبعاد المسؤولين عن القتل من المسابقات، يا يويفا، لنجعل الرياضة خالية من الفصل العنصري والإبادة الجماعية، كرة تلو الأخرى».

تأتي هذه الدعوة بعد أن أصدرت «يويفا» بياناً نعت فيه لاعب كرة القدم الفلسطيني السابق سليمان العبيد، الملقب بـ«بيليه الفلسطيني»، الذي قُتل الأربعاء، 6 أغسطس، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظاره للحصول على مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة، وفقاً لما أفاد به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وأثارت تغريدة «يويفا»، التي تجنبت ذكر ظروف مقتل العبيد، انتقادات واسعة، خصوصاً من نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، الذي رد عبر حسابة الرسمي على منصة «إكس» متسائلاً: «هل يمكنكم إخبارنا كيف مات، وأين، ولِمَ؟».

وتُعد هذه الدعوة جزءًا من سلسلة مواقف ألبانيزي المناهضة للسياسات الإسرائيلية، حيث سبق أن وصفت الحرب في غزة بـ«الإبادة الجماعية» في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2024، ما أثار جدلاً واسعاً واتهامات بمعاداة السامية من إسرائيل والولايات المتحدة، وهي اتهامات رفضتها ألبانيزي ودافع عنها العديد من خبراء حقوق الإنسان.

وفرانشيسكا ألبانيزي محامية إيطالية متخصصة في حقوق الإنسان، تتولى منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة منذ مايو 2022، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، وحصلت على شهادة في القانون من جامعة بيزا، وماجستير في حقوق الإنسان من جامعة SOAS في لندن، وعملت لسنوات في منظمات الأمم المتحدة المعنية باللاجئين وحقوق الإنسان.

وتُعرف ألبانيزي بمواقفها الحادة ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث دعت في تقاريرها إلى إنهاء «الاستعمار الاستيطاني» و«الفصل العنصري» في الأراضي الفلسطينية، وهو ما أثار انتقادات شديدة من إسرائيل وبعض حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات عليها في يوليو بسبب تقريرها حول «اقتصاد الإبادة الجماعية» الذي اتهم شركات عالمية بالتواطؤ في انتهاكات إسرائيل.

وسبق أن شهدت الساحة الرياضية دعوات مماثلة لاستبعاد إسرائيل، حيث طالبت 12 دولة عربية في فبراير 2024 الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع المنتخب الإسرائيلي من المشاركة بسبب الحرب في غزة، كما أثارت تصرفات بعض مشجعي الأندية الإسرائيلية، مثل هتافات عنصرية في مباراة أقيمت في رومانيا، انتقادات واسعة ومطالب بفرض عقوبات على إسرائيل في الرياضة.