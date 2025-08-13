حسم نادي الشباب صفقة لاعب الاتحاد همام الهمامي مقابل الحصول على خدمات محمد العبسي، حارس مرمى «الليوث»، وسيوقع الهمامي مع الشباب على عقد لمدة موسمين مقابل راتب 6-7 ملايين ريال في الموسم الواحد. وكانت «عكاظ» انفردت يوم الأحد 6 يونيو الماضي بخبر مفاوضات نادي الشباب مع اللاعب همام الهمامي.وشارك همام الهمامي في 32 مباراة بدوري روشن للمحترفين، الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 3؛ مما جعله محط أنظار عدد من الأندية وفي مقدمتها الشباب.وبعد أن خرج الهمامي من حسابات الجهاز الفني للاتحاد بقيادة الفرنسي لوران بلان، بحث عن فرصة اللعب أساسيّاً في أي نادٍ يمثله.